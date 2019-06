La cosa strana, come puntualizza Hilla Medalia, è che chi appartiere alla classe istruita del Paese viene spinta dalla stessa società a studiare, ad essere la migliore rispetto agli altri fino all'università. Poi quando arriva il momento di iniziare la carriera dovrebbero mollare tutto per sposarsi. E chi non lo fa deve subire il pregiudizio. Il livello è tale che quando i registi nel 2014 iniziarono a cercare donne single su Weibo, la versione cinese di Twitter, a dozzine si proposero, ma la stragrande maggioranza poi ha preferito parlare a telecamere spente per non macchiare il nome della famiglia.

IL PRESSING DI ALCUNE AZIENDE

Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è così sentito che anche alcune aziende hanno iniziato ad incoraggiare le lavoratrici a trovarsi marito. Tra queste, come riporta The Washington Post, due compagnie che gestiscono Song Dynasty Town, un'attrazione turistica a Hangzhou, a Sud di Shanghai, hanno dato una vacanza di otto giorni in più alle loro dipendenti single over 30 per permettere loro di uscire durante le vacanze per il Capodanno cinese, periodo in cui si regista il picco degli appuntamenti al buio nel Paese. Inoltre chi riuscirà a sposarsi prima della fine del 2019, riceverà il doppio del solito bonus annuale. Secondo le due società questa iniziativa dimostrebbe quanto si preoccupano per i loro impiegate. «Alcuni membri del nostro staff sono spesso impegnati con il lavoro, quindi pensiamo che sia una buona idea dare loro un po 'di tempo in più per conoscere qualcuno». Sempre nei pressi di Hangzhou, una scuola offre agli insegnanti due mezze giornate di «congedo d'amore», sì proprio così, ogni mese. D'altronde i numeri parlano chiaro: circa il 40% dei prof della scuola non è sposato. Non sia mai.

NON C'È PACE NEMMENO A CASA

E, se non bastasse, anche le famiglie non fanno mancare alle single la loro dose di discriminazione, pietismo e, perché no, disapprovazione. Molte donne preferiscono addirittura non tornare a casa per le vacanze per evitare rimproveri o maldestri tentativi di matching che nemmeno il peggiore degli algoritmi farebbe. «Ricordo mia madre che suggeriva di imparare a suonare un nuovo strumento musicale quando avevo 25 anni, perché 'i ragazzi amano le ragazze con talento musicale'», spiega la giornalista cinese Yuan Ren su The Telegraph. Che sentenzia: «Se a 27 anni non sei sposata sei una donna di scarto, se a 30 la tua situazione non è cambiata sei praticamente morta».

UNO SPOT CONTRO IL TABÙ

Per fortuna poi c'è anche qualche azienda che prova a rompere lo stigma nei confronti delle leftover women. È il caso del brand giapponese di bellezza SK-II che in uno spot del 2016, diventato virale, mostrava delle ragazze sorridenti in diverse fasi della loro vita. In sottofondo si sentono voci che dicono cose come: «Sei troppo schizzinosa», «Sei troppo testarda» e «Non morirò in pace se non sei sposata». La telecamera si sposta poi sulle donne di oggi e sulle pressioni che subiscono per trovarsi un marito: «In Cina la gente pensa che una single sia incompleta», racconta una delle intervistate. Altre spiegano che sono impegnate nella ricerca dell'amore vero, mentre i loro genitori si dannano nell'individuare solo l'uomo 'adatto'. «Non sposarsi è considerata una mancanza di rispetto, voglio scusarmi con mamma e papà», dice un'altra in lacrime.