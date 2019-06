Il 3 giugno le strade di Buenos Aires si sono riempite di una marea di donne argentine unite per protestare contro il patriarcato, il numero altissimo di femminici nel Paese e l'aborto ancora illegale. Il 3 giugno non è una data casuale: era l'anniversario del giorno in cui, nel 2015, è nato il collettivo femminista Ni Una Menos, che in questi anni non ha mai smesso di alzare la voce scendendo in piazza per chiedere che i diritti delle donne vengano rispettati. Se in tanti conoscono il collettivo, nato anche in Italia (Non Una di Meno), quasi nessuno conosce il nome di Susana Chávez, colei che ha inventato lo slogan Ni Una Menos, in inglese Not One Dead, per affermare che nessuna donna sarebbe più dovuta morire per mano di un uomo. E invece quello che non voleva sarebbe successo a nessun'altra è accaduto proprio a lei, Susana. Poetessa e attivista messicana, era nata a Juárez (la città più popolosa dello Stato di Chihuahua) nel 1974, e fu assassinata a 36 anni, nel 2011, quando quella frase da lei usata come protesta contro i femminicidi nella città di Juárez, città più violenta del messico, diventò un simbolo di lotta femminista.