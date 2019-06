A soli 13 anni ha tentato di difendere la madre dal compagno ubriaco che la minacciava con una pistola. Per questo si è preso una pallottola nel braccio destro. Siamo a Milano. Erano passate le 22 quando è successo il fatto. Il ragazzo è poi riuscito a fuggire per poi crollare davanti alle serrande chiuse di un bar, mentre la madre urlava e chiedeva aiuto. Il compagno della donna, il 45enne Angelo Di Matteo, vigilante di professione e campano d'origine, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri verso i quali ha inizialmente puntato l'arma per poi lasciarla cadere e lasciarsi ammanettare. Su di lui ora pesa un'accusa di tentato omicidio. Quando sono arrivati sanitari del 118 la vittima era a terra, cosciente, con accanto la madre che urlava disperata. Il ragazzo, 14 anni a settembre, è stata subito trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita: ha un omero fratturato e ha avuto una prognosi di 60 giorni.

LA MADRE DELLA VITTIMA: «DEVONO DARGLI L'ERGASTOLO»

«Non si è avvicinato nessuno a darci aiuto. Io urlavo e mio figlio stava per svenire», ha raccontato la donna, 41 anni, straniera ma da tempo in Italia, che ha avuto il figlio dalla relazione con un uomo che è morto nel 2017. Qualche mese dopo il lutto è arrivato Di Matteo che poi si è trasferito a vivere con lei e il figlio. «Tantissimi auguri uomo, sei la mia vita. Importante è che non puoi cambiare mai, io ti voglio bene», aveva scritto il vigilante in un messaggio Facebook al 13enne in occasione del suo ultimo compleanno, ricostruisce il Corriere della sera. «Ora deve morire in carcere, gli devono dare l’ergastolo. Era ubriaco, era andato a prendere una pizza, aveva bevuto e aveva un’altra bottiglia a casa. Se l’era presa con me, per questo sono uscita e ho detto a mio figlio, che era con un amico, di non rientrare. Gli ho detto di stare fuori, poi è sparito. Io mi sono messa ad urlare, sapevo che Angelo poteva fargli del male», ha commentato a caldo la madre. Sembra che il 13enne sia entrato in casa con il suo amico per tentare di convincere il 45enne a calmarsi: forse ha tentato di prendergli la pistola e a quel punto è partito il colpo.