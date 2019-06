È arrivata una sentenza molto attesa in India: tre ergastoli e tre sentenze per cinque anni di carcere sono le condanne comminate ai sei uomini giudicati colpevoli dello stupro e dell'assassinio di una bambina nomade di otto anni, rapita il 10 gennaio 2019 a Kathua, in Kashmir, e brutalmente violentata fino alla morte. Lo scrive l'agenzia di stampa IANS. Almeno quattro dei condannati appartengono alle forze di polizia indiana: Sanji Ram, ritenuto la mente dell'aggressione, è un ufficiale dell'amministrazione, gli altri sono ufficiali, sia delle Forze Speciali e della Polizia Investigativa. La bambina, ritrovata senza vita in una foresta tre settimane dopo la sua scomparsa, apparteneva ad una comunità musulmana nomade e il suo terribile caso aveva particolarmente scosso l'opinione pubblica, inducendo anche il primo ministro indiano Narendra Modi a intervenire con una ferma condanna, oltre all'appello del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres affinché i responsabili fossero giudicati. Il caso della piccola ha spinto l'India a varare una nuova legge che ha introdotto la pena di morte per chiunque sia stato condannato per aver violentato un bambino di età inferiore a 12 anni. In questo caso la pena capitale non è stata imposta a nessuno degli accusati.

SEDATA E SEQUESTRATA IN UN TEMPIO

L'accusa ha sostenuto che il rapimento della piccola sia stata una cospirazione per impaurire la comunità dei Gujjar-Bakherwal, nomadi musulmani, alla quale la bambina apparteneva, e indurli così ad abbandonare l'area di Kathua, nella regione di Jammu, dove si sono insediati. La lentezza del processo aveva creato nell'area un'ondata di proteste e manifestazioni da parte della popolazione, che, esasperata, chiedeva giustizia. Secondo gli inquirenti la bambina è stata confinata in un tempio locale per diversi giorni, dove l'avrebbero sedata e resa incosciente. L'accusa sosteneva che era stata«violentata per giorni, torturata e infine uccisa».

LA PIAGA DELLE VIOLENZE SUI BAMBINI IN INDIA

Dopo il verdetto, l'avvocato che rappresenta la famiglia della bambina ha dichiarato alla Bbc che si è trattato di una «vittoria dello spirito costituzionale». Ha aggiunto che «l'intero Paese ha combattuto questo caso, indipendentemente dalle affiliazioni religiose». In India la violenza sui minori è una piaga dalle dimensioni spaventose: secondo i dati del governo, un bambino viene abusato sessualmente ogni 15 minuti, e dal 2016 i casi sono in aumento.