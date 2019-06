È stato arrestato il presunto responsabile di una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni, avvenuto a maggio in un'area di un locale notturno a Marghera (Venezia). Si tratta di un 14enne, già con precedenti penali, che è stato condotto nel carcere minorile di Treviso, su ordine di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale dei minori di Venezia. Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto aveva disposto la chiusura del locale per 30 giorni dopo la denuncia di violenza sesssuale presentata dalla vittima. Poi erano iniziate le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Gli investigatori hanno in breve tempo individuato il presunto colpevole della violenza, che tra qualche giorno compirà 15 anni, e che annovera precedenti di polizia commessi in concorso con coetanei.

I FATTI

Il 19 maggio la ragazza insieme a due amiche aveva trascorso la serata nel club di Marghera. Le due coetanee erano rimaste quasi sempre con la giovane che ha denunciato la violenza, tranne nel momento in cui si era messa a chiacchierare con il 14enne, che abita a Marghera. I due si sarebbero appartati, raggiungendo a braccetto una zona non coperta dalla videosorveglianza. La ragazza poi aveva trascorso un’altra ora in compagnia delle amiche, quindi era uscita dal locale e aveva raccontato subito ai genitori di essere stata violentata nel giardino che fa da appendice alle sale da ballo e alla zona bar. Il padre e la madre l'hanno poi portata in ospedale dove i medici hanno riscontrato la violenza e informato gli investigatori. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della 20enne nel nosocomio; quindi sono andati in discoteca per ispezionare i luoghi, ricostruire la dinamica dei fatti e prelevare le immagine delle telecamere di sorveglianza. Poi il 6 giugno l'arresto dell'adolescente.