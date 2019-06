LA MADRE: «RESTANO PUNTI OSCURI, LA NOSTRA BATTAGLIA GIUDIZIARIA CONTINUA»

«Non sarò mai contenta ma posso ritenermi soddisfatta»: è il primo commento dopo la sentenza di Imma Rizzo, la mamma di Noemi Durini. «Ho incrociato i suoi occhi in aula per un istante», ha detto riferendosi a Lucio, «ma lui ha abbassato subito lo sguardo». La donna, con ha gli occhi lucidi dalle lacrime, ha promesso di non arrendersi: «La nostra battaglia giudiziaria continua perché ci sono tanti lati oscuri in questa vicenda che devono essere chiariti, confidiamo nella magistratura che sta lavorando molto bene». Il riferimento è all'indagine in corso da parte della Procura di Lecce per accertare il coinvolgimento di altre persone nella successiva attività di favoreggiamento. Il padre e la madre di Noemi sospettano infatti che i genitori di Lucio, assenti in aula al momento della sentenza, possano aver avuto un ruolo nello svolgimento di fatti successivi al delitto. La madre della ragazza prima della sentenza aveva dichiarato che non perdonerà mai l'assassino di sua figlia.