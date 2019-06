In Islanda è illegale pagare di meno le donne rispetto agli uomini

Una nuova legge in Islanda ha stabilito che pagare le donne meno degli uomini è diventato illegale. Il provvedimento rende effettiva la novità legislativa introdotta nel 2018. Le aziende con più di 25 dipendenti d'ora in poi dovranno ottenere una certificazione da un revisore esterno per dimostrare pagamenti equi, a parità di posizione e funzioni.

L'ISLANDA GUIDA LA LOTTA AL DIVARIO ECONOMICO FRA UOMINI E DONNE

In questo modo il governo islandese si conferma uno dei più avanzati al mondo in fatto di lotta al divario economico tra maschi e femmine. Dagni Osk Aradottir Pind, una delle leader dell'associazione islandese per i diritti umani femminili, ha commentato: «La legislazione resta un meccanismo di base che le organizzazioni e le strutture aziendali devono osservare per valutare il lavoro. Un meccanismo a garanzia di un cammino di uguaglianza». Il provvedimento ha avuto in parlamento un sostegno bipartisan: è stato infatti votato sia dal centrodestra che detiene la maggioranza, sia dalle opposizioni.

TANTE MISURE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE FEMMINILE

Da circa 10 anni, del resto, l'Islanda è ai primi posti nella classifica Global Gender Gap del World Economic Forum. Non ha solo dato al mondo la prima presidente democraticamente eletta e la prima premier dichiaratamente lesbica, ma ha anche approvato tante leggi all'avanguardia per aiutare le donne: da un generoso congedo per i padri alla chiusura degli strip bar, nonché il divieto delle pubblicità sessiste e della prostituzione.