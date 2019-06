L'accusa di stupro mossa a Cristiano Ronaldo dall'ex modella statunitense Katheryn Mayorga non è caduta, contrariamente da quanto scritto mercoledì dai giornali internazionali e italiani (noi compresi), ma resta in piedi. I legali della donna infatti l'hanno ritirata dal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al Tribunale federale degli Stati Uniti (che ha competenza su tutto il territorio statunitense). Un colpo di scena in una giornata in cui dagli Usa erano rimbalzate notizie contrastanti. La decisione di spostare la denuncia al Tribunale Federale sarebbe stata dettata, secondo la ricostruzione di alcuni media internazionali, dalla scadenza dei termini per fare avere la notifica al campione portoghese, o dai più ampi poteri della giurisdizione del Tribunale federale L'incubo di Ronaldo non sarebbe quindi ancora finito, come sembrava invece da quanto scritto dall'agenzia americana Bloomberg.

L'ACCUSA DI UNA VIOLENZA SESSUALE NEL LUGLIO 2009

Mayorqa accusa CR7 di averla violentata nel luglio del 2009, quando era appena passato dal Manchester United al Real Madrid. La squadra spagnola era impegnata in una tournèe estiva negli Stati Uniti e CR7, secondo l'accusa sarebbe stato protagonista di una «notte brava». Per non sollevare il caso la modella avrebbe pattuito con i legali di Ronaldo un compenso di 375 mila dollari. Ma a fine settembre 2018 la polizia di Las Vegas, in seguito alla denuncia della donna, aveva riaperto il caso. E all'inizio dell'anno aveva anche ordinato che l'attaccante della Juventus si sottoponesse all'esame del Dna, richiesta che era stata inviata alle autorità giudiziarie italiane competenti. Lo scopo - era stato spiegato - era quello di confrontare i risultati del test con le tracce di Dna trovate sugli abiti dell'ex modella. La richiesta della polizia di Las Vegas non aveva sorpreso più di tanto i legali dell'asso portoghese poiché il ritrovamento di tracce di biologiche - aveva sostenuto l'avvocato Peter Christiansen - non era prova di violenza.

LUI SOSTIENE FOSSE UN RAPORTO CONSENSUALE

«Ronaldo», aveva detto il legale, «ha sempre sostenuto che quanto accaduto nel 2009 è stato di natura consensuale. Non sorprende che il Dna possa essere presente, né che la polizia facci questa richiesta standard nelle indagini». Secondo quanto riferito da Bloomberg, gli avvocati della modella, Leslie Stovall e Peter Christiansen, non hanno commentato il ritiro delle accuse. L'agenzia americana riferisce che anche la polizia di Las Vegas, che aveva riaperto l'indagine, non ha rilasciato dichiarazioni.