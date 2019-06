È uscita allo scoperto la donna che ha accusato Neymar di averla stuprata in un hotel di Parigi a maggio: in una breve intervista trasmessa dalla tv brasiliana SBT, Najila Trindade Mendes de Souza ha raccontato la sua versione sul suo incontro con il calciatore, mentre è diventato virale sui social un video, ripreso dal cellulare della donna, che secondo lei proverebbe l'aggressione sessuale (ma è tutto da verificare). La 26enne si è descritta come «una persona comune, che lavora e studia Design degli interni, figlia e madre» e ha ammesso di essere andata a Parigi per fare sesso con Neymar: il giocatore le pagò aereo e albergo, ma una volta soli la situazione, sempre secondo il suo racconto, divenne tesa. Dopo qualche carezza lei chiese a Neymar se avesse un preservativo, e alla risposta negativa avrebbe detto di non essere intenzionata ad andare oltre; ma il giocatore l'avrebbe comunque forzata a un rapporto sessuale completo, colpendola fortemente sulle natiche. Dopo pochi secondi, la donna sarebbe riuscita a liberarsi e a rifugiarsi in bagno.

I MESSAGGI: «NON CI SARÀ UNA SECONDA VOLTA»

«Sono stata vittima di stupro e di aggressione», ha detto alla tv brasiliana SBT. Nella stessa intervista, la donna ha raccontato che il giorno seguente Neymar le inviò via WhatsApp una foto delle sue natiche, con i segni dei colpi, insieme ad un messaggio nel quale diceva: «Ci sarà una seconda volta», ma lei avrebbe risposto con un altro messaggio: «Non ci sarà nessuna seconda volta, ah ah ah». Parallelamente, in migliaia di gruppi WhatsApp è circolato un breve video (1 minuto e 5 secondi) che sarebbe stato registrato dal cellulare della donna il giorno seguente il presunto stupro. Nelle immagini si intravede Neymar buttato sul letto dell'albergo, mentre la donna lo colpisce varie volte. Al calciatore, che le chiede di smetterla, la donna risponde «Sì, ho adesso ti meno, e sai perché? Perché ieri mi hai aggredito e mi hai lasciato qui da sola».