«NON MI POSSO PENTIRE DI COSE CHE NON SONO SCORRETTE»

L'interessato si difende, e sempre al Corriere spiega di non aver fatto «nulla di cui debba scusarmi». Lo scandalo esploso nel 2018 riguardava la scuola per la preparazione ai concorsi "Diritto e Scienza", in cui Bellomo era docente e di cui oggi è proprietario, accusata di richiedere una sorta di dress code a chi otteneva borse di studio. Le accuse contro Bellomo di aver imposto minigonne e tacco 12 alle studentesse, e di aver avuto rapporti sessuali con alcune di loro, gli sono costate la destituzione dalla magistratura. Ma secondo Bellomo «il contratto per la borsa di studio era regolare, c'è un ricorso al Tar in cui io contesto la sanzione disciplinare. Mi hanno sanzionato per i contratti di borsa di studio, quindi sarei stupido se non tenessi conto di quello che è stato deciso, ancorché io pensi si sia trattato di un errore piuttosto serio. Non mi posso pentire di cose che non sono scorrette». Quanto alla sua presenza fuori dalla Fiera, Bellomo ha concluso così: «Io illustro lo schema di svolgimento delle tracce concorsuali ai miei allievi e a chiunque voglia sentirle».