«Mi sono svegliata un po' tardi. Le colleghe hanno avvisato la famiglia. Poi sono riuscita ad andare via di casa», risponde Virginia quando la conduttrice le chiede come sia riuscita a liberarsi da quella tortura. «Bisogna fare in modo che chi è vicino a voi se ne accorga, se non riuscite a denunciare», le fa eco Barbara d'Urso. «Io non ero libera di andare da nessuna da parte se lui non voleva. Ero un oggetto. Potevo solo fare la spesa. Non potevo più vedere le amiche di vecchia data. Non potevo più sentire la famiglia», aggiunge la 40enne. Che avverte le altre donne che si trovano in situazioni simili alla sua: «Sono tanti gli uomini come lui, chiedete aiuto subito, non fatevi isolare dalle persone che amate, come lui fece con me. Io non ho ceduto al suo: 'Dai vediamoci un'ultima volta'. È un messaggio a cui tengo particolarmente. Non si può cedere ai ricatti. Bisogna rivolgerci ai centri antiviolenza».