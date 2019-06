Aveva solo 17 anni Noa Pothoven, olandese di Arnhem, quando domenica è morta dopo aver scelto di smettere di mangiare e bere. Non è morta con l'eutanasia, come avevamo raccontato in un primo momento sia noi che quasi tutta la stampa italiana, accendendo un forte dibattito. E il fatto che questa ragazza, vittima di stupro da bambina che non era mai riuscita a superare, si sia lasciata morire di fame e di sete è ugualmente drammatico, certo, ma fa la differenza. Perché lo Stato non l'ha aiutata in questa scelta, nessun team medico l'ha assistita, ma è morta a casa circondata dalla sua famiglia. L'eutanasia nei Paesi Bassi è legale anche per persone con disturbi mentali e pazienti minorenni, ma a Noa Pothoven non era stata concessa. A dicembre 2018 aveva contattato una clinica specializzata dell’Aja per sapere se fosse idonea all’eutanasia o al suicidio assistito, ma le avevano risposto di no, scrive Gelderlander, riportando le parole della 17enne: «Pensano che io sia troppo giovane per morire. Pensano che dovrei portare a termine il trattamento psicologico e aspettare che il mio cervello si sviluppi completamente. Non accadrà fino a quando non avrò 21 anni. Sono devastata, perché non posso più aspettare così tanto».