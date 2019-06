Bufera sull'azienda russa Tatprof per l'iniziativa sessista che ha coinvolto le dipendenti. Ufficialmente doveva essere una "maratona della femminilità" con lo scopo di «ravvivare le giornate lavorative», ma nei fatti si è trattato di una pratica discriminatoria, con conseguenti polemiche. I vertici aziendali avevano infatti lanciato l'idea di dare dei bonus economici alle dipendenti che tra il 27 maggio e la fine di giugno si sarebbero presentate a lavoro in minigonna e con un trucco curato. Il tutto condito con un contest per eleggere la più elegante del mese.

IL DRESS CODE SESSISTA: 100 RUBLI PER 5 CM

Stando a quanto riportato dalla stampa russa l'offerta dell'azienda prevedeva una ricompensa di 100 rubli (circa 1 euro e 40 centesimi) per le lavoratrici che avrebbero indossato una gonna con almeno 5 cm sopra il ginocchio. Per accedere al bonus ogni donna dovrebbe inviare alla direzione un selfie in cui si mostra sul posto di lavoro con la minigonna e il trucco fresco.

LA DIFESA DELLA SOCIETÀ: «OCCASIONE PER MOSTRARE LA FEMMINILITÀ»

Anastasia Kirillova, portavoce del gruppo, ha spiegato che l'idea è arrivata direttamente dall'ad della società, Sergey Gennadevich Rachkovd: «Molte donne mettono i pantaloni automaticamente», ha spiegato Kirillova, «quindi speriamo che quest'iniziativa permetterà alle nostre signore di mostrare la loro femminilità e il loro fascino».

UNA CAMAPGNA CONTRO LA «CONFUSIONE DI GENERE»

Dietro la proposta di Rachkovd ci sarebbe però un piano per scardinare la «confusione di genere». Kirillova ha spiegato che all'ad vuole preservare la femminilità delle dipendenti incentivandole a usare acconciature non maschili, spingendole a lavori più vicini alla cura e al calore del «crescere i figli». Ovviamente in rete è partito un tan-tam molto critico. Più di un utente ha sottolineato l'abuso di potere e lo sfruttamento delle lavoratrici mentre altri hanno messo in luce l'anacronistica scelta di Rachkov.