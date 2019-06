Neymar accusato di stupro. La notizia choc è arrivata mentre il calciatore del Paris Saint-Germain era in Brasile, in ritiro con la nazionale per la Coppa America. La denuncia è stata presentata alla polizia brasiliana a San Paolo da una sua connazionale 26enne per dei fatti che sarebbero avvenuti a Parigi il 15 maggio 2019. L'attaccante, via Instagram, ha liquidato la vicenda come «un'estorsione».

«NEYMAR È ARRIVATO UBRIACO IN HOTEL»

La donna, una volta rientrata in patria, ha fatto sapere di aver conosciuto l'asso brasiliano su un social e di essere stata invitata da lui stesso a Parigi. Neymar, giunto ubriaco in hotel, l'avrebbe violentata. La replica in un lungo video di sette minuti via Instagram in cui non solo il giocatore si è autodifeso, ma ha reso pubbliche le conversazioni private, via chat e con tanto di foto, avute con l'accusatrice.

LUI: «FALSO, IL MIO NOME FA MOLTO RUMORE»

O Ney ha spiegato: «Sono accusato di stupro, una parola pesante, forte, ma è quello che sta succedendo in questo momento. Sono sorpreso e chi mi conosce sa chi sono e che non farei mai una cosa del genere. Ma ora mi si accusa di questo e sono qui a metterci la faccia, perché so che ogni notizia che riguarda il mio nome fa molto rumore. Quello che è successo veramente è completamente l'opposto di quello che viene detto e per questo sono molto turbato. Ecco perché ho deciso di rendere pubblica l'intera conversazione avuta con la ragazza, tutti i nostri momenti, che sono intimi, ma è necessario mostrare tutto per dimostrare che non è successo nulla».