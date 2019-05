LEGGI ANCHE: Gessica Notaro: «Aiutare le donne, la mia missione in questa vita»​

Nemmeno la risposta di Gessica Notaro si è fatta attendere a lungo: «Si signora! Anzi quasi quasi vado in carcere a ringraziarlo di persona! Ho rischiato di perdere la vita perché parte del liquido corrosivo mi è finito in bocca. Ho rischiato di rimanere cieca. Ho fatto sette interventi chirurgici provando per il primo anno dei dolori che non auguro nemmeno a Tavares stesso. Senza contare che per tanti mesi non ho avuto le palpebre: dormivo con gli occhi spalancati e quando mi svegliavo non riuscivo ad aprire la bocca nemmeno per fare colazione. Ma del resto questo ed altro per avere qualche mila follower vero? Anzi consiglio vivamente a tutti di farsi tirare una bella dose di acido solforico nella faccia per raggiungere questa popolarità», ha scritto lei. Per poi concludere con l'affondo: «Cara Signora, io avrò avuto i miei problemi, ma è proprio quando leggo i commenti di persone come lei che mi consolo e penso che in definitiva c’è gente che sta peggio di me».