In un Paese macchiato dalla piaga dei femminici e dei diritti femminili spessissimo negati, un passo avanti per i diritti delle donne in Brasile, dove la Corte suprema (Stf) ha giudicato incostituzionale la parte della riforma sul lavoro che ha previsto la possibilità per donne in gravidanza e in fase di allattamento di lavorare in attività insalubri. Con la decisione, presa per 10 voti a 1, tornano così a valere le regole precedenti, ha sottolineato il relatore del caso, giudice Alexandre de Moraes. In base al testo unico riguardante le leggi sul lavoro (Clt), in vigore prima della riforma approvata nel 2017, la donna incinta deve essere allontanata da attività e locali insalubri, per essere impegnata in un altro tipo di servizio. Se ciò non fosse possibile, la dipendente dovrà essere esonerata e avrà diritto a ricevere l'assegno di maternità. La questione è giunta alla Corte Suprema attraverso un'Azione diretta di incostituzionalità (Adi) presentata dalla Confederazione nazionale dei metalmeccanici. Anche secondo il procuratore generale, Raquel Dodge, il requisito del certificato medico per l'allontanamento della donna incinta, contenuto nella riforma del lavoro, trasformava «in regola l'esposizione al rischio».

LA CONDIZIONE FEMMINILE IN BRASILE

Paese govenato dal leader estremista e sessista Bolsonaro (uno dei politici più misogini degli ultimi tempi), il tasso di femminicidi in Brasile, secondo l’Oms, nel 2017 è stato del 4,8% ogni 100 mila donne, il quinto nel ranking mondiale. Secondo l'Istituto di ricerca economica applicata, dal 2001 al 2011, le donne uccise sono state oltre 5 mila l'anno. Il recente omicidio dell'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco ha scosso l'opinione pubblica.