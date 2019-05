Donne e Chiesa: un rapporto travagliato, dalla durissima posizione del papa sull'aborto fino alla terribile questione degli abusi (nonostante Francesco ne abbia recentemente ammesso l'esistenza per la prima volta). Apprezziamo però che il pontefice, intervistato da Valentina Alazraki sull’emittente messicana Televisa, abbia duramente condannato la piaga del femminicidio oltre a porre l'accento sulla discriminazione femminile: «Come si crea quest'odio, uccidere donne è un'avventura? Non lo so spiegare», ha detto. «Ma è evidente che la donna continua a essere in secondo piano e l'espressione di sorpresa quando una donna ha successo lo indica bene».

«QUANDO UNA DONNA VINCE UN NOBEL CI STUPIAMO»

«Se magari la donna ottiene un posto importante, di grande influenza, allora veniamo a sapere i casi di donne geniali. Ma nell'immaginario collettivo si dice: «Guarda, c'è riuscita una donna! È riuscita ad avere un premio Nobel! Incredibile», aggiunge. «Guardi il genio letterario come si esprime in queste cose. E la donna in secondo piano. E dal secondo piano a essere oggetto di schiavitù basta poco», prosegue il Pontefice. «Basta andare alla stazione Termini, per le strade di Roma. E sono donne in Europa, nella colta Roma. Sono donne schiave. Perché questo sono. Ebbene, da qui ad ucciderle...». Francesco ha anche raccontato di quando visitò un centro di recupero per ragazze nell'Anno della Misericordia: «Una aveva un'orecchia mozzata, perché non aveva portato abbastanza soldi», spiegando che «hanno un controllo speciale sui clienti, allora se la ragazza non fa il suo dovere la picchiano o la puniscono come è successo a quella».

LE DONNE CHE SI MOSTRANO SEMPRE FORTI

«Ho appena letto il libro di Nadia Murad, L'ultima ragazza?, quando è venuta qui me lo ha regalato in italiano. Se non lo ha letto glielo consiglio», dice alla giornalista. «Lì è concentrato, anche se in una cultura speciale, tutto quello che il mondo pensa delle donne», dice a proposito dell'attivista irachena yazida per i diritti umani, premiata nel 2018 con il Nobel per la Pace. Papa Francesco ha aggiunto che anche che «la donna tende sempre a nascondere la debolezza, a salvare la vita. C'è un'immagine che mi è rimasta particolarmente impressa: la fila delle madri o delle mogli che vedo sempre, quando arrivo a un carcere, in attesa di entrare per vedere i figli o i mariti carcerati. E tutte le umiliazioni che devono sopportare per riuscire a farlo. Stanno in strada. Passano gli autobus, la gente le vede. Ma a loro non importa. 'Il mio amore è lì dentro', pensano». Per il papa «il mondo senza le donne non funziona. Non perché è la donna a fare i figli, mettiamo da parte la procreazione. Una casa senza una donna non funziona. C'è una parola che sta per uscire dal vocabolario, perché fa paura a tutti: tenerezza. È patrimonio della donna».