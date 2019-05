Le proposte di legge per le donne rimaste in sospeso

Proposte che aspettiamo diventino legge

La Tampon Tax non è l'unico tema che la politica dovrebbe affrontare una volta per tutte. Dal welfare per i caregiver alle norme che aiutino le cittadine con disabilità e endometriosi. Gli altri.

La Tampon Tax non è l'unico tema che la politica dovrebbe affrontare una volta per tutte. Dal welfare per i caregiver alle norme che aiutino le cittadine con disabilità e endometriosi. Abbiamo riassunto le norme per le donne in attesa di essere discusse o votate.