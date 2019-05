Aborto libero, sicuro e gratuito. Un diritto che dovrebbe essere scontato, ma che come sappiamo in molti Paesi è pura utopia. In altri, come l'Italia, invece, è sì un diritto, ma che trova mille ostacoli nella sua applicabilità effettiva. Chiedere ai tanti, troppi, obiettori di coscienza e a tutti quelli che vorrebbero ridefinire i confini della legge 194, facendoci fare un salto indietro di 40 anni. Tra gli Stati in cui l'interruzione volontaria di gravidanza è ancora un crimine c'è anche l'Argentina che si affida a una legge del 1921 che permette l'aborto solo quando la gravidanza è frutto di uno stupro o la donna è in pericolo di vita. Eppure è uno dei Paesi dove si abortisce di più. Clandestinamente nelle cliniche private (per chi se lo può permettere). Una situazione contro la quale le femministe locali combattono incessante. E il 28 maggio 2019 è una data importante per questa battaglia perché, in occasione della Giornata Internazionale di Azione per la Salute delle Donne, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto per l'ottava volta presenta un progetto di legge sul tema. Che nel 2018 era passato alla Camera, ma non al Senato ricattato dal fronte conservatore e dalla Chiesa.

COSA DICE IL NUOVO PROGETTO DI LEGGE

Ma il movimento non ha mai mollato. Quindi eccolo tornare con un testo che contiene addirittura più articoli (20, ndr) di quello dell'anno precedente. Tra i punti trattati c'è l'eliminazione dell'obiezione di coscienza («in nessun caso sono accettate le considerazioni personali, religiose o assiologiche degli operatori sanitari o di terzi») e un'estensione del limite di settimane che permettano la pratica nel caso di malformazione fetale, oltre a una serie di consigli che devono essere inclusi nel Plan Médico Obligatorio e forniti da tutte le strutture sanitarie. Il titolo I definisce l'interruzione volontaria della gravidanza come un diritto umano che appartiene a tutte le donne e alle donne incinte e che deve essere garantito «senza distinzione di nazionalità, origine, stato di transito e/o status di residenza/cittadinanza» secondo i trattati internazionali ratificati dall'Argentina. In condizione normali ogni ospedale deve garantire gratuitamente l'aborto fino alla 14esima settimana inclusa. Quando invece abbiamo a che fare con gravidanze frutto di violenza sessuale o rischiose per la salute (intesa come «lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» come vorrebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità) e la vita della mamma non dovrebbe esserci un termine stabilito. Tutto questo chiaramente porterebbe una serie di modifiche al Codice penale come la depenalizzazione per chi pratica l'interruzione da una parte, e la criminalizzazione per chi dilata ingiustificatamente i tempi oltre le 14 settimane o si rifiuta di svolgere la pratica.

DI FEMMINISMO ARGENTINO SI È PARLATO ANCHE A CANNES 2019

Chiaramente il giorno della presentazione del progetto sono in programma mobilitazioni in simultanea in tutto il Paese ed è prevista l'installazione di uno schermo gigante fuori dal Congresso per seguire la conferenza stampa. Tutto frutto degli sforzi di quel femminismo made in Argentina che ha conquistato e tinto di verde anche l'edizione 2019 di Cannes in occasione della presentazione in anteprima del documentario Que Sea Ley (Let it be law) del regista Juan Solanas sulla lotta per l'approvazione della legge nel 2018 delle attiviste. Che si sono presentate sul red carpet con attrici e registe sfoggiando le scarpe e il pañuelo verdi della campagna pro-choice per l'autodeterminazione dei diritti delle donne. Tra gli slogan che sono risuonati: «So, so, solidarité/ avec les femmes/ du monde entier (solidarietà a tutte le donne del mondo, ndr)», «Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por Europa y Argentina/ Se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista (attenzione che la lotta femminista si diffonde in Europa e in Argentina/ stiano attenti i maschilisti, che l'America Latina diventa tutta femminista, ndr)».