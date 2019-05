«Grande emozione ma anche grande responsabilità, farò di tutto per meritare questa fiducia!». A scrivere su Twitter è una euforica Irene Tinagli, 45 anni, che con oltre 105 mila preferenze è la donna più votata in tutto il Nord Italia. A confermarlo è la stessa eurodeputata in una conferenza stampa post-voto convocata dal Pd a Milano. Città in cui l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino con oltre 90 mila preferenze risulta fra gli eletti del Pd alle europee nella circoscrizione Nord Ovest. È terzo dietro al capolista Giuliano Pisapia, l'ex sindaco che ha incassato 257 mila voti, e Tinagli (105 mila voti).

Economista (ha studiato alla Bocconi, poi a Pittsburgh ed Harvard) ed ex rappresentante di Scelta Civica, ha lavorato come consulente per governi regionali e nazionali in Europa, nonchè per enti ed agenzie internazionali come le Nazioni Unite e la Commissione Europea. Tra il 2008 e il 2018 è stata advisor del Ministro per i Beni Culturali, del Ministro dell’Istruzione e del Ministro della Giustizia. Da sempre impegnata per i diritti civili e l’inclusione, si legge sul suo sito, «sono membro del Comitato d’Onore di Equality, del Comitato Scientifico di Parks – Liberi e Uguali, e del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Internazionale per la Salute dei migranti». Ex editorialista de La Stampa e autrice di tre libri Talento da Svendere (2008) e Un Futuro a Colori (2014) e La Grande Ignoranza (2019), Tinagli ha spiegato che la sua candidatura nelle liste dem «è arrivata quasi all’improvviso» e che «la campagna elettorale è stata intensissima e difficile, ma la sfida adesso è grande, non c’è da adagiarsi». Il Pd, secondo lei, «ha mostrato capacità di reazione dove governa bene bene».