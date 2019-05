Inka Grings in Germania e le altre donne che allenano i maschi nel calcio

Donne che allenano gli uomini

Per la prima volta una conduzione femminile in un club tedesco di Quarta divisione. Ma i precedenti non mancano. Dal Sudan al Giappone, passando per la Turchia. Mentre in Italia siamo fermi al flop Morace.

