Nike si è impegnata ad assicurare che le atlete che sponsorizza e che decidono di avere figli non siano finanziariamente penalizzate. Rispondendo alle critiche piovute da più parti, il colosso dell'abbigliamento sportivo ha eliminato «per 12 mesi» le riduzioni dei compensi legate alle perfomance per le atlete che decidono di avere un figlio. «Nike può fare di più e questa è un'importante opportunità per l'industria sportiva per evolvere e sostenere le atlete», ha datto sapere la società in un comunicato.

LA POLEMICA DOPO LA LETTERA DI ALLYSON FELIX

Negli ultimi giorni diverse atlete sono uscite allo scoperto e hanno denunciato la mancanza di tutele in caso di maternita' nei contratti siglati con Nike. Fra queste la mezzofondista Allyson Felix, che ha denunciato il trattamento ricevuto da Nike sul New York Times con una lettera dal titolo My own Nike pregnancy story. 33 anni, originaria di Los Angeles con sei ori olimpici all'attivo, ha raccontato il trattamento che le aveva riservato la Nike dopo l'annuncio della sua gravidanza. «Avere figli», aveva raccontato, «comporta un taglio alla sponsorizzazione prima, durante e dopo la gravidanza Ma non solo. Nike ha rinegoziato il mio contratto al ribasso (70% in meno): e, fin qui, ho detto ok. Ma quando, dopo un cesareo alla 32esima settimana, ho affrettato il ritorno all’atletica, ho scoperto che Nike voleva impormi clausole punitive se non fossi subito tornata performante come prima».

L'APPOGGIO ANCHE DELLE ALTRE ATLETE

Insieme a lei si sono battute anche altre atlete come la mezzofondista Kara Goucher, l'ottocentista Phoebe Wright e Alysia Montano, nota per aver partecipato ai campionati statunitensi di atletica a Sacramento incinta di 34 settimane. «Grazie alla voce di un pugno di coraggiose atlete», ha raccontato la Felix, «l’industria sportiva ha fatto un passo indietro».