CHI SONO LE NOMINATE ALLA SEGRETERIA DEL SINODO

Cinquant'anni, la suora Nathalie Becquart si è sempre espressa a favore di una maggiore partecipazione femminile all’interno delle attività della Chiesa, sostenendo l'importanza di un lavoro di squadra. «La questione della donna è fortemente portata dai vescovi. I giovani, uomini e donne, hanno bisogno di vedere questa doppia faccia di uomini e donne, della fratellanza di una chiesa plurale e inclusiva», sostiene Becquart, ex-Direttrice del Servizio nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza Episcopale di Francia. La suora francese in passato ha accennato al tema degli abusi nella Chiesa, che esigono «un cammino di verità, di trasformazione e di prevenzione». Papa Francesco ha nominato anche l'italiana suor Alessandra Smerilli, 44 anni, religiosa delle Figlie di Maria ausiliatrice e insegnante di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione 'Auxilium' di Roma. Della questione femminile nella Chiesa Smerilli dice: «Sono profondamente convinta che la Chiesa è meno Chiesa e l’umano è meno umano se le donne non partecipano ai processi decisionali, se non esercitano responsabilità. Non si tratta di occupare spazi o di gestire poteri: questo è molto poco femminile. Ci sono attenzioni, sensibilità, modi di vedere la realtà, attenzione ai processi, che faticano a emergere in contesti prettamente maschili». Le altre due donne nominate sono la spagnola Maria Luisa Berzosa Gonzalez, direttrice della scuola popolare Fe y Alegria e appartenente all’ordine delle Figlie di Gesù e La laica Cecilia Costa, docente di sociologia generale all’Università di Roma Tre.