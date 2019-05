Lunghi applausi, urla «sei un grande» e chiesa piena giovedì pomeriggio a Monterotondo per i funerali di Lorenzo Sciacquatori, il 41enne ucciso domenica dalla figlia dopo l'ennesima aggressione in famiglia. Un intero quartiere, quello di Monterotondo Scalo, ha voluto dargli l'ultimo saluto. In prima fila i parenti, tra cui le due sorelle di Lorenzo, mentre erano assenti la figlia Deborah e Antonia, compagna di una vita (l'avvocato le ha ha convinte a non partecipare per proteggersi). La 19enne martedì è tornata libera, dopo essere stata posta ai domiciliari: l'accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. All'uscita del feretro, portato a spalla dagli amici, ci sono stati lunghi applausi e urla «Lorenzo sei un grande», «Lorenzo tutti con te». «Era una vittima anche lui. Lo conoscevo da quando era piccolo ed è sempre stato un buono, debole sì ma non cattivo», ha raccontato una conoscente che abita di fronte al palazzo in cui il 42enne viveva con la famiglia. «Lo hanno rovinato le cattive frequentazioni», ha detto, «purtroppo basta attraversare la strada e dietro le case popolari l'ambiente è completamente diverso». «Era giusto esserci», hanno ripetuto in tanti, non era un mostro».

«I PRIMI PUGNI MENTRE ALLATTAVO»

Non era un mostro, si continua a ripetere, ma i racconti della madre di Deborah e compagna di una vita di quell'uomo sono un pugno nello stomaco. Antonia Carassi ha parlato con i magistrati delle violenze decennali subite, riporta il Corriere: «I primi pugni nella schiena, mentre allattavo, ancora me li ricordo». Poi quando il padre di lui muore, la situazione degenera. Antonia si stringe alla figlia Deborah ma continua a subire abusi da parte del marito che aveva problemi con alcol e droga. Nonostante l'inferno vissuto, la madre della ragazza ripete ai pm che «Lorenzo non era cattivo. Aveva un animo buono, soltanto che era vittima di alcol e droga. Io volevo salvarlo».

LA DENUNCIA NEL 2014 E I MESI IN CARCERE

Una donna che davanti agi pm è apparsa completamente sottomessa, e non sollevata per la fine di questo incubo. Nel 2014 aveva denunciato il marito, ma non servì a molto: «Quel giorno vennero i servizi sociali a casa. Mi fecero domande, presero tante informazioni su di me, la nostra condizione economica, i voti di mia figlia. Decisero che ero una madre ‘idonea’, ma da allora la paure non mi è mai passata. Paura che se fossero venuti di nuovo mi avrebbero tolto Deborah». Il maritò scontò alcuni mesi nel carcere di Rebibbia, ma una volta tornato a casa le cose non erano cambiate: «Pretendeva di avere rapporti, io accettavo per paura delle sue reazioni. Dicevo, meglio a me che a Deborah o Maria», racconta Antonia. E non smette di proteggere sua figlia per quanto successo domenica: «È successo per colpa mia, lei non voleva ucciderlo».