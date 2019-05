Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, dovrà risarcire per danni morali una deputata dell'opposizione che aggredì verbalmente durante un acceso dibattito al Congresso: lo ha deciso la giudice Tatiana Dias Silva Medina, del tribunale civile di Brasilia, che ha ordinato al capo di Stato di ritrattare pubblicamente le dichiarazioni offensive e di pagare 10 mila reais (2.500 dollari) alla parlamentare, in conformità con la sentenza pubblicata lo scorso febbraio dalla Corte suprema.

I FATTI RISALENTI AL 2014

Nel 2014, l'allora deputato Bolsonaro disse in aula alla sua collega, Maria do Rosario, che non l'avrebbe «stuprata» perché la considerava «brutta» e perché non era il suo «tipo» di donna. «Provo un sentimento di giustizia», ha detto la deputata, esponente del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), annunciando che donerà i soldi ricevuti dal risarcimento alle organizzazioni in difesa dei diritti delle donne. Bolsonaro, del Partito socialista liberale (Psl, di destra), è già stato condannato per il reato di «istigazione allo stupro» nel Supremo tribunale di giustizia (Stj, equivalente alla Cassazione).

GIÀ CONDANNATO PER FRASI OMOFOBE

Per Bolsonaro non è la prima condanna. All'inizio del mese un tribunale di Tribunale di giustizia di Rio de Janeiro aveva confermato ua condanna a carico del capo dello Stato per dichiarazioni omofobe. Con l'occasione era stato condannato a una multa di 150 mila reais (43 mila euro) per danni morali. In quel caso la sentenza riguardava fatti del 2011, quando Bolsonaro era un parlamentare di Brasilia. Alla domanda su cosa avrebbe fatto se suo figlio fosse stato gay il deputato ripose che «non sarebbe mai successo perché i suoi figli hanno ricevuto una buona educazione». A giugno dello stesso anno disse che sarebbe stato «incapace di amare un figlio omosessuale» e che avrebbe preferito vedelo morto «piuttosto che insieme a un tipo coi baffi».