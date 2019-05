La prima rivoluzione femminista travolse la Siria nel 1919, quando Naziq al-Abid, la prima donna a essere nominata generale onorario dell'esercito del Paese, fondò a Damasco l'organizzazione a difesa dei diritti delle donne Noor al-Fayah. Le protagoniste? Le cittadine più istruite e della classe medio-alta. Dieci anni dopo, nel 1928, la scrittrice siriano-libanese Nazira Zain al-Din rilesse il Corano e pubblicò un libro che condannava l'uso obbligatorio dell'hijab. Fu la prima a farlo. E fu anche la prima autrice araba contemporanea ad affermare l'assoluta parità dei sessi. A partire dalla seconda metà del Novecento, il Paese sviluppò i suoi aspetti più laici, che lo accomunarono all'Iran dello Shah Reza Palavi, all'epoca baluardo di indipendenza, modernità ed emancipazione nel mondo musulmano. Il suffragio universale arrivò nel 1953 e dieci anni dopo, nel 1963, fu la formazione Ba'th Party a promettere la piena uguaglianza e la totale partecipazione al lavoro per le donne. Elementi che, però, nel tempo, non hanno trovato sempre riscontro nella realtà, soprattutto adesso che lo Stato è scivolato in una guerra complessa, iniziata nel 2011, che sembra senza fine. Coesistono, infatti, mondi diversi, in Siria. Da sempre. Il confronto tra religioni, i contrasti tra sciiti e sunniti (i due rami dell'Islam), la volontà di riscattarsi e guardare all'Occidente hanno fatto emergere tutte le contraddizioni del Paese. Contraddizioni che si giocano (anche) sul corpo delle donne.

STUPRI DI GUERRA

Come tutti i conflitti, anche questo, ha alzato di molto i livelli di violenza di genere. Specialmente nelle aree rurali, dove l'occupazione delle milizie dello Stato Islamico, dei mercenari e dell'esercito fedele al regime di Bashar al-Assad hanno condizionato la vita di migliaia di donne. Che, nell'aprile 2015 (ultimo censimento disponibile), risultavano essere il 49,4% dell'intera popolazione. Secondo quanto riportato dal World Report 2019 di Human Rights Watch, a marzo 2019, la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria ha pubblicato un rapporto sugli stupri perpetrati tra marzo 2011 e dicembre 2017 dai combattenti delle due fazioni qualificandoli come crimini contro l'umanità.

LE DONNE STANNO A CASA

Guerra a parte, i diritti delle siriane risultano comunque molto limitati rispetto a quelli dei loro padri, fratelli, fidanzati, mariti. Basti pensare che il coinvolgimento femminile nell'occupazione è sempre stato piuttosto basso: secondo quanto riportato dai dati del 2018 della World Bank, i più recenti, le donne costituiscono il 14.6% della forza lavoro (nel 2014 il numero si aggirava al 15.5% ). Eppure nel 1989, il governo approvò una legge che imponeva alle fabbriche e alle istituzioni pubbliche di fornire servizi di assistenza all'infanzia in loco con l'obiettivo di spingerle a cercarsi un impiego. Un po' diverso il discorso nell'esercito in cui le cittadine non possono arruolarsi nell'esercito ma possono prestare servizio soltanto come volontarie.

ALFABETIZZAZIONE, NON ISTRUZIONE

Un problema, quello del lavoro, che è forse conseguenza all'alto tasso di abbandono scolastico delle ragazze, nonostante sia permessa la frequenza all'istruzione ad entrambi i sessi in classi miste. Gli uomini alfabetizzati sono il 91%, mentre le donne il 74.2%. Dato che però cala fino all'esiguo 29% se invece parliamo di cittadine sopra i 25 anni con un'istruzione secondaria.

LA DISCRIMINAZIONE DEI TRIBUNALI RELIGIOSI

La legge sullo status personale è ancora basata sulla Shari'a, anche se la Siria ha un doppio sistema legale, che include sia i tribunali laici, sia quelli religiosi. Questi ultimi sono quelli che, secondo uno studio del 2011 condotto dall'Unicef, più spesso si macchiano dell'accusa di discriminare le cittadine.

MATRIMONI FORZATI E PRECOCI

Cittadine che non hanno nemmeno il diritto di stipulare il loro contratto matrimoniale perché a farlo sono il futuro marito e il padre (o il tutore) della sposa. Non sorprende quindi che la legge non riconosca lo stupro coniugale. E anche se le nozze sono consentite solo dopo aver compiuto 17 anni, sono tanti i casi di matrimoni forzati e precoci. C'è comunque la possibilità di divorziare, ma se la richiesta arriva dalla moglie i tempi processuali non devono essere troppo lunghi (in quel caso, deve chiedere una sorta di consenso al proprio partner) e la donna deve riuscire a provare che il marito abbia abusato di lei o che abbia trascurato i suoi doveri coniugali.

ESISTE ANCORA IL DIRITTO D'ONORE

D'altronde in Siria esiste ancora il delitto d'onore che, secondo la legislazione locale, si verifica in situazioni in cui si ritiene che la donna, con i suoi comportamenti, abbia costituito vergogna per la famiglia, influenzandone negativamente la reputazione all'interno della comunuità. Secondo un'inchiesta pubblicata da BBC News, nel 2007, le stime segnalavano più di 200 casi ogni anno.

L'ABORTO NON È UNA SCELTA

Rigidissima anche legislazione sull'aborto che, di fatto, è quasi impraticabile: è legale ma soggetto a restrizioni rilevanti soltanto in caso di protezione della vita della madre ed è vietato anche in caso di stupro o di anomalie del feto.

LA PARITÀ DELLE CURDE

Con lo svilupparsi del conflitto, l'area popolata dai curdi nella Siria settentrionale (la regione del Rojava), ha acquisito un'autonomia non riconosciuta dal governo di Damasco. Qui, molte donne sono entrate a far parte di organizzazioni (armate e non) a difesa dei diritti femminili e le combattenti nelle Unità di protezione delle donne (YPJ) hanno svolto un ruolo centrale durante l'assedio di Kobane, soprattutto, nel salvataggio della minoranza yazida. In questo territorio le leggi siriane sono valide nella misura in cui non siano in conflitto con la costituzione curda che proclama, per altro, l'assoluta ugugalianza tra i sessi e il divieto del matrimonio forzato e della poligamia.

