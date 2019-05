McDonald's è ancora nel mirino del #MeToo

McDonald's sostiene di aver creato «il miglior primo posto di lavoro in America». Ma non è questo il modo in cui tante donne - tra queste una di nome Latarsha Smith - lo descrive. La donna, che vive in Carolina del Sud, ha raccontato che quando ha iniziato un programma di formazione manageriale presso un McDonald's a dicembre 2017, si aspettava una promozione e un aumento. Ma dopo che un collega l'ha molestata sessualmente, i suoi obiettivi professionali hanno preso una piega inaspettata. E le molestie sono diventate sempre più aggressive e più difficili da ignorare. Il collega le avrebbe toccato il sedere, avrebbe cercato di convincerla d andare a casa sua, e le avrebbe inviato espliciti messaggi a sfondo sessuale. Ai suoi rifiuti sono sono seguiti i turni extra obbligatori nel week end - nonostante Latarsha non avesse mai dato la sua disponibilità, e una fase depressiva. Come questa storia ne esistono purtroppo tante altre. E così il movimento #MeToo è sceso in campo contro McDonald's, accusata di discriminazione di genere, di molestie sessuali e di ritorsioni contro chi denunciava i fatti. Secondo quanto riportato dal New York Times, a breve il Legal Defense Fund di Time's Up, creato nel 2018 per rafforzare il #MeToo al di là di Hollywood, presenterà 23 nuove denunce contro il colosso degli hamburger. McDonald's è un target strategico visto che l'industria della ristorazione è una di quelle che ha i tassi più alti molestie sul posto di lavoro. Colossi come McDonald's, che ha in Nord America 14 mila punti vendita la maggioranza dei quali operata in modo indipendente, da tempo ripete di non essere responsabile per il comportamento dei dipendenti nei punti vendita gestiti in licenza. L'azione - riportano i media americani - è sostenuta dall'American Civil Liberties e da Time's Up Legal Fund, l'iniziativa creata per aiutare chi è stato oggetto di molestie, soprattutto in occupazioni a basso reddito.

LA SOCIETÀ CERCA DI RIMEDIARE

L'amministratore delegato di McDonald's, Steve Easterbrook, in una lettera in risposta al senatore Tammy Duckworth, ha spiegato che la società ha migliorato e chiarito le proprie politiche sulle molestie, sottoponendo i titolari di punti vendita McDonald's in licenza a corsi di formazione aggiuntiva. Nei prossimi mesi, spiega Easterbrook, McDonald's presenterà anche nuovi corsi di formazione per i dipendenti in prima linea e una hot line a cui rivolgersi. Le modifiche nelle politiche di McDonald's sono iniziate nel 2018: «Rafforzando le nostre pratiche, creando corsi di formazione interattivi e ascoltando i nostri dipendenti, McDonald's sta inviando un messaggio chiaro, ovvero che è impegnata a creare una cultura basata sulla fiducia in cui i dipendenti si sentono al sicuro, valutati e rispettati» mette in evidenza con il New York Times un portavoce di McDonald's.