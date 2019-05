Continua la battaglia legale (e mediatica) tra l'attore Jhonny Depp e l'ex moglie Amber Heard, che lo ha accusato di abusi e violenza domestica. Accuse che non solo il divo ha sempre smentito, ma ha persino ribaltato. In tribunale Depp, 55 anni, ha recentemente spiegato in una dichiarazione ufficiale: «Non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra donna. Coninuerò a dirlo per il resto della mia vita», scrive, dichiarandosi vittima di abusi proprio da parte di Heard. «Mescolando anfetamine e farmaci non soggetti a prescrizione con alcol, la signora Heard ha commesso innumerevoli atti di violenza domestica contro di me, spesso in presenza di un testimone di terze parti, che in alcuni casi mi ha causato gravi danni fisici». L'attore ha anche lanciato un'accusa decisamente pesante: quella che l'ex moglie si fosse procurata «finti lividi», dipingendoseli sul viso.

UNA CAUSA DA 50 MILIONI DI DOLLARI

La coppia è stata unita dal 2012 al 2016, anno in cui è scoppiato lo scandalo. Due anni dopo, nel dicembre 2018 l'attrice e modella scrisse un editoriale sul Washington Post, descrivendosi come vittima di abusi domestici, e raccontando quello che ha dovuto subire durante il loro matrimonio per colpa dell'aggressività e delle dipendenze del marito. Depp in risposta lanciò una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari.

IL LEGALE DI HEARD: «TEORIE COSPIRATORIE»

Rispetto alle ultime dichiarazioni dell'attore, uno degli avvocati di Heard ha negato le accuse. In una dichiarazione rilasciata alla rivista People, Eric George ha dichiarato: «Le prove in questo caso sono chiare: Johnny Depp ha ripetutamente picchiato Amber Heard... I tentativi sempre più disperati di Mr Depp di riavviare la sua carriera non prendono in giro nessuno». George ha parlato di teorie della cospirazione alle quali il pubblico non darà credito e sottolineato che il movimento statunitense Times's Up ha evidenziato le tecniche manipolatorie usate dai carnefici per traumatizzare le vittime. Depp e Heard si sono conosciuti nel 2011 sul set della commedia The Rum Diary. Si sono sposati a Los Angeles a febbraio 2015. Nel maggio 2016, Heard ha ottenuto un ordine restrittivo contro Depp dopo averlo accusato di abusi domestici, che lui ha sempre negato.