Esistono Paesi del mondo nei quali alle donne è vietato esibirsi in pubblico. Uno di questi è l'Iran, dove una cantante, il suo nome è Negar Moazam, è stata arrestata per aver cantato in pubblico di fronte a un raduno di turisti nel villaggio storico di Abyaneh: un caso che sta facendo discutere nel Paese e non solo. La donna è finita in manette nella provincia di Isfahan, nell'Iran centrale, dopo che un video che la ritraeva è stato diffuso sui social network e diventato virale (il profilo Instagram della donna non è più disponibile): il suo arresto è stato compiuto martedì per ordine del tribunale rivoluzionario locale con l'accusa di «comportamento irrispettoso verso i costumi religiosi» dell'islam, secondo quanto hanno riferito i media iraniani. E rischia di finire sotto processo.