Ondata di proteste negli Usa per le leggi anti-aborto

Gli Stati Uniti si mobilitano contro le leggi anti-aborto approvate di recente in Alabama, Georgia e Missouri. In particolare contro la più restrittiva in Alabama, che proibisce l'interruzione della gravidanza anche in caso di stupro o incesto, con l'unica eccezione del rischio per la salute della madre. Da un capo all'altro del Paese si sono susseguite marce e raduni di protesta al grido di «#stopthebans» (basta ai divieti).

I DEM CAVALCANO LA PROTESTA

Manifestazioni di protesta anche davanti alla sede della Corte Suprema a Washington con alcuni degli aspiranti candidati democratici alla presidenza, tra cui Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Cory Booker e Kirsten Gillibrand. «È l'inizio della guerra del presidente Trump contro le donne», ha detto la Gillibrand, «se vuole la guerra la avrà e perderà». Intanto in segno di protesta una produzione di Amazon, 'The Power', ha detto che lascerà gli studi della Georgia. Lo Stato è considerato la Hollywood del sud e le produzioni cinematografiche e televisive generano un indotto da miliardi di dollari. «Sentiamo che dobbiamo essere dalla parte delle donne e del loro diritti di scegliere ciò che accade ai loro corpi», ha detto la produzione di The Power.

LA POSIZIONE DI TRUMP

«Come molti sanno, sono fortemente pro-life», ha dichiarato il 19 maggio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rompendo il silenzio con una serie di tweet su uno dei temi che si preannuncia scottante nella campagna elettorale per le elezioni alla presidenza del 2020. Trump ha sottolineato di essere contro l'aborto ad eccezione di alcune circostanze specifiche, come in caso di stupro, incesto o gravi rischi per la salute della madre.