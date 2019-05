«Vogliamo richiamare l'attenzione sul costante attacco alla legge 194 da una parte di Paese impegnato in continui tentativi nel disapplicare la norma, rendendo i percorsi di accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza molto difficili», hanno dichiarato l'avvocata Filomena Gallo e Mirella Parachini, Segretaria e vice Segretaria di Associazione Luca Coscioni. «A questi si aggiunge un vuoto totale di politiche concrete per l’informazione e la contraccezione. Lottiamo contro lo stigma che da sempre accompagna l'aborto in Italia, costringendo le donne che ricorrono all'IVG a ‘indossare una maschera’. Se negli Usa emanano leggi che vietano l'aborto addirittura nei casi di stupro e incesto, anche in Italia purtroppo non si scherza: alla Marcia per la vita svoltasi a Roma sabato e oramai ripetuta annualmente, il clima di odio contro le donne e le loro scelte in materia di interruzione di gravidanza era palpabile», sottolineano. Questi presupposti hanno portato anche alla proposta di legge regionale Aborto al sicuro, coordinata dalla D.ssa Sara Martelli e promossa dall’Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica con Radicali Italiani, e lanciata per la prima volta in Lombardia (dove son state raccolte più di 8 mila firme sulle 5 mila necessarie), ma a breve sarà replicata anche in Lazio, Liguria e Marche, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.