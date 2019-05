LA STORIA DI MARINA LEPRE

La figlia di Marina Lepre aveva nove anni quando la sera del 26 febbraio 1989 si trovava a casa dei nonni. Sua madre, 40 anni, maestra elementare, era separata e viveva con il suo nuovo compagno. Fu vista da qualcuno salire su un auto e venne ritrovata alla periferia della città, accoltellata a morte, la mattina seguente. Solo otto anni dopo, nel 1997, sua figlia Fedra scoprì la verità: sua madre non era stata vittima di un incidente stradale come le era stato detto dai nonni, ma era stata uccisa. Per lei iniziò un periodo molto doloroso ma decise di non arrendersi e cercare la verità per l'assassinio dimenticato di sua madre. Ha sempre detto e ripetuto che sua madre non era una prostituta. «Hanno scritto di tutto ma era solo una persona debole con problemi di depressione dopo la separazione da mio papà… Io ricordo che, nonostante le cattive condizioni di salute, mi faceva sempre stare bene», ha raccontato nel 2018 al Corriere. Nel 2012, Fedra, tornata in possesso dello scialle indossato da sua madre sempre quando fu uccisa, dette un nuovo impulso all’indagine. Ma le analisi dei Ris non diedero risposte. «La sto cercando da molti anni, perché penso di sapere chi è l’assassino ma finché non ho certezze non posso fare nulla e tantomeno dire il suo nome», disse sempre al Corriere. La sua caccia alla verità non si è mai fermata, e per trovarla ha preso parte alle riprese della docu-serie. Il sospettato numero uno di questo caso era medico locale, deceduto nel 2006, che era sorpreso vicino al luogo del delitto con fare sospetto ma uscito dall’indagine per mancanza di prove.