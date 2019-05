In Ungheria i diritti delle donne sono in pericolo

L'Ungheria non è un Paese per donne. Lo sostiene Dunja Mijatovic, commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa: «Ritengo che i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere stiano perdendo terreno in Ungheria», ha fatto sapere nel rapporto sulla visita condotta nel Paese all'inizio di febbraio, in cui ha criticato anche la posizione del governo nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo, delle ong, e le riforme del sistema giudiziario. «La politica del governo collega le questioni femminili a quelle familiari e le autorità hanno cessato di attuare una specifica strategia per l'uguaglianza di genere», evidenzia Mijatovic, osservando anche che la presenza femminile in politica è «straordinariamente bassa».

DONNE COME MEZZO DEL GOVERNO

Mijatovic, commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa dal 1 aprile 2018 e attivista, ha osservato che nonostante il governo ungherese cerchi di innalzare la partecipazione delle donne sul mercato del lavoro, il perno del nuovo piano per la protezione della famiglia sono le donne con numerosi figli. «Questo rischia di rinforzare gli stereotipi di genere molto presenti nel discorso pubblico e di strumentalizzare le donne come mezzo per attuare la politica demografica e migratoria del governo», osserva Mijatovic, che nel rapporto presentato ha puntato il dito anche contro le «grandi difficoltà che devono affrontare le organizzazioni che difendono i diritti delle donne» e nota che «la violenza contro le donne resta un grave problema».

NIENTE TASSE PER LE DONNE CHE HANNO QUATTRO FIGLI

Il programma del premier Vickor Orbán per il decollo demografico ungherese comprende infatti una politica di forti agevolazioni ai mutui per le famiglie, aiuti e sconti anche per acquistare auto per le famiglie con figli, prestiti agevolati in più settori per le nuove coppie sposate. Oltre a rimborsi alla nascita del secondo e del terzo figlio, fino all'esenzione alle tasse per le madri che hanno almeno quattro figli.