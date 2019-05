Il corpo della sposa, il film che racconta il rito del gavage

Condannate all'ingrasso

Ne Il corpo della sposa Michela Occhipinti racconta il gavage, rito, diffuso in Mauritania, di sottoporre all'aumento di peso forzato le donne per piacere al futuro marito. Gli standard estetici cambiano, ma i condizionamenti del patriarcato sono gli stessi in tutto il mondo. L'intervista.