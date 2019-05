Multe alle società che riconoscono alle donne salari più bassi ed esclusione dagli appalti federali: è quanto prevede un progetto presentato dalla senatrice Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca, per sanare il gap salariale di genere, che negli Stati Uniti è ancora molto alto e che colpisce in particolare le donne nere e ispaniche. La Harris vuole che le compagnie con oltre 100 dipendenti ottengano la Equal Pay Certification e dichiarino sul proprio website se ne sono in possesso o meno. Le eventuali differenze salariali dovranno essere giustificate sulla base del merito, delle performance e dell'anzianità. In caso di violazione, le aziende saranno multate dell'1% dei loro profitti giornalieri per ogni 1% di gap salariale ingiustificato nel corso dell'anno fiscale: sanzione che, secondo le stime, genererebbe 180 miliardi di dollari in un decennio. Se diventasse presidente, la senatrice bandirebbe con un ordine esecutivo i fornitori federali che non ottengono entro due anni il 'certificato di salario uguale', per contratti dai 500 mila dollari in su.

DAL SALARIO ALL'ABORTO, DALLA PARTE DELLE DONNE

Le scelte politiche di Kamala Harris, 54 anni, ne fanno una progressista di ferro. Si è espressa in favore dell'ambiente, ha cercato di limitare la lobby delle armi diventando una nemica dell'NRA, difeso strenuamente il diritto all'aborto che negli ultimi anni ha subito diversi colpi negli Usa e ha definito «scandalosa» la durissima legge approvata in Alabama che di fatto vieta l'interruzione volontaria di gravidanza, una misura che «di fatto vieta l'aborto nello Stato e penalizza i medici che fanno il loro lavoro, ovvero offrire servizi sanitari alle donne».