VIOLENZA SULLE DONNE ALL'INTERNO DELLA CHIESA

Al di là del caso specifico la questione della violenza sulle donne, contro le suore in particolare da parte di sacerdoti, religiosi e anche vescovi, continua ad essere un problema come denunciava l'Osservatore Romano a febbraio 2019 nel numero di Donne Chiesa mondo dedicato alla questione degli abusi. «Mentre per i minori l'ammissione e la condanna conseguente sono obbligate, dal momento che partono da una trasgressione riconosciuta dal Codice penale, per le donne il discorso è più complesso e tocca proprio il cuore dell'analisi del papa, il potere», scriveva il giornale vaticano. «Una situazione che rimane molto ambigua, e soprattutto all'interno dell'istituzione ecclesiastica secoli di cultura incentrata sulla donna pericolosa e tentatrice spingono a classificare queste violenze, anche se denunciate, come trasgressioni sessuali liberamente commesse da ambo le parti. Ecco allora che l'analisi sugli abusi fatta da papa Francesco ci viene ancora una volta in aiuto: se si punta il dito sul potere, sul clericalismo, gli abusi sulle religiose prendono un altro aspetto e possono venire finalmente riconosciuti per quello che sono, cioè un atto di prepotenza in cui il tatto diventa violazione dell'intimità personale». La testata ricordava infine la coraggiosa opera di due suore che alla fine degli Anni '90 hanno cominciato a denunciare il fenomeno con riferimenti circostanziati ma «il silenzio è calato sulle loro accuse e si sa bene come il silenzio di fatto contribuisca a dare sicurezza ai violentatori, sempre più sicuri della loro impunità». Un silenzio dovuto appunto alla differenza di potere, al timore, «seriamente motivato, di ritorsioni non solo su di sé, ma anche sull'ordine di appartenenza».