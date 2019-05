Il serial killer Stevanin ora sogna di sposarsi

L'efferatezza del modus operandi di Stevanin gli fece guadagnare all'epoca dei fatti, tra il 1989 e 1994, il soprannome di "mostro di Terrazzo". È in prigione da 25 anni e dice di non ricordare nulla di quei momenti. «Io mostro? Non voglio pensare a questa parola», dice nell'intervista, «nessun essere umano dovrebbe venire chiamato così». Il suo obiettivo, spiega, è ora quello sposarsi, anche se non rivela che sia la donna che sarebbe pronta a seguirlo sull'altare.

UNA STUDIOSA CONOSCIUTA IN CARCERE

Spiega soltanto di averla conosciuta, in carecere, perchè lei aveva chiesto di incontralo per motivi di studio. Ma come può sposarsi un ergastolano ? «Per l'ergastolo il limite ipotetico è di 30 anni. Io sono in carcere da quasi 25», afferma Stevanin, «se conto i benefici possibili direi che più o meno ci siamo. È l'unica speranza che ho. Uscire e farmi una famiglia è la mia sola possibilità di vita». Nel 2010 era stato reso noto che il serial killer aveva espresso anche il desiderio di diventare frate.