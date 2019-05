QUANDO E DOVE È NATA LA RACE FOR THE CURE

La Race for the Cure ha una lunga storia: è nata nel 1982 a Dallas, in Texas. Ogni anno nel mondo ci sono oltre 130 Race che coinvolgono circa un milione di partecipanti. Nel 2000 la manifestazione è arrivata in Italia, a Roma, al Circo Massimo, spostandosi poi alle Terme di Caracalla dal 2001 al 2012 e tornando al Circo Massimo dall’edizione 2013. L’attrice Rosanna Banfi è la testimonial delle Donne in Rosa e madrina della manifestazione è l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Nel 2007, visto il successo sempre crescente dell'evento, la Race ha varcato i confini di Roma per raggiungere anche Bari, Bologna, Napoli (per tre edizioni dal 2010 al 2012), Brescia dal 2015 e Pescara e Matera nel 2019. Nel 2018, oltre 72 mila persone hanno partecipato alla diciannovesima edizione della Race for the Cure di Roma, l'edizione più partecipata al mondo tra le oltre 130 organizzate dalla Komen in America, Europa, Asia e Africa. E a livello nazionale, con le edizioni di Roma, Bari, Bologna e Brescia, si contano oltre 120 mila iscritti. Con i fondi raccolti attraverso la Race for the Cure, la Komen Italia, dal Duemila a oggi ha raccolto e già distribuito circa 4 milioni di euro per la realizzazione di oltre 436 progetti di altre associazioni nella lotta ai tumori del seno.