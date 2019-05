Niente più bambine nè bambini in passerella. Il colosso francese del lusso Kering ha fatto un passo in avanti nella tutela di modelle e modelli annunciando che dalle sfilate autunno-inverno 2020/21 il gruppo sceglierà solo over-18enni per sfilate o foto dove devono essere rappresentati adulti. «La carta sui rapporti di lavoro e benessere dei modelli elaborati da Kering e Lvmh nel 2017 ha già portato a progressi nel settore del lusso, in particolare introducendo un'età minima di 16 anni per i modelli. Questo nuovo passo segna ulteriori progressi nel continuo impegno di Kering verso le donne», spiegano. Il gruppo francese del lusso è un colosso da 13,6 miliardi di fatturato nel 2018 e di oltre 63 di capitalizzazione in Borsa, e ha 'in pancia' marchi della moda come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga o Alexander McQueen. Ha sede a Parigi e assieme al peso massimo Lvmh rappresenta uno dei maggiori poli del settore nel mondo.

«INCORAGGIAMO GLI ALTRI A SEGUIRE IL NOSTRO ESEMPIO»

«Come gruppo di lusso globale, siamo consapevoli dell'influenza esercitata sulle giovani generazioni, in particolare dalle immagini prodotte dalle nostre case. Crediamo di avere la responsabilità di proporre le migliori pratiche possibili nel settore del lusso e speriamo di creare un movimento che incoraggi gli altri a seguire l'esempio», ha spiegato François-Henri Pinault, presidente e ad di Kering. Marie-Claire Daveu, che guida la sostenibilità del Gruppo, ha sottolineato che nella visione di Kering «la maturità fisiologica e psicologica dei modelli di età superiore a 18 anni sembra più appropriata al ritmo e alle richieste che sono coinvolte in questa professione. Siamo anche consapevoli del modello che le immagini prodotte dalle nostre maison possono rappresentare per certi gruppi di persone». Un esempio che ci auguriamo vogliano seguire anche altri brand.