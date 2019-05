Dopo l'approvazione della legge in Alabama, che vieta l'aborto anche in caso di incesto o stupro, un altro Stato Usa si appresta a varare una nuova stretta sull'interruzione di gravidanza. Giovedì 16 maggio, infatti, il Senato del Missouri ha approvato una legge che limita a otto settimane, rispetto alle attuali 21 settimane e sei giorni, il periodo in cui si può abortire. Le uniche eccezioni sono i casi di «emergenze mediche», ma nemmeno in questo caso lo stupro e l'incesto. Adesso serve il voto della Camera dello Stato, che è controllata dai Repubblicani come il Senato. Per entrare in vigore la nuova legge avrà infine bisogno della firma del governatore Mike Parson, anch'egli repubblicano e, soprattutto, sostenitore dell'iniziativa.

IN ALABAMA ATTESA PER LA DECISIONE DELLA GOVERNATRICE

In Alabama la legge è stata approvata a larga maggioranza dal Senato, con 25 voti a favore e solo sei contrari. La Camera l'aveva già approvata lo scorso mese, con 73 voti favorevoli e tre contrari. Il provvedimento arriva ora sul tavolo della governatrice Kay Ivey: non è chiaro se intenda o meno firmarlo tramutandolo definitivamente in legge, anche se i repubblicani dello Stato sono convinti che lo farà. Il dibattito nell'aula del Senato dell'Alabama è stato durissimo ed è andato avanti fra molte proteste: le donne sono scese in piazza vestite da Handmaid's Tale, la serie tivù ispirata al romanzo Il racconto dell'ancella. Nonostante questo, e nonostante la presenza di donne vittime di violenze, i senatori sono andati dritti per la loro strada. «Dio ha creato il miracolo della vita dentro l'utero della donna e non sta a noi esseri umani uccidere la vita», ha detto il senatore Clyde Chambliss, uno degli autori della misura. I democratici, senza successo, hanno cercato di battersi: hanno spiegato che il prezzo più alto della stretta lo pagheranno le donne più disagiate e hanno definito la norma «uno stupro per le donne».