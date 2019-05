Secondo la più recente indagine Istat in Italia il 43,6% delle donne e il 18,8% degli uomini hanno subito molestie verbali, pedinamenti, molestie sui social e simili nel corso della loro vita. Ed è nato proprio per contrastare il fenomeno delle molestie in strada il collettivo torinese @catcallsofturin, che sulla sua pagina Instagram pubblica le foto di frasi sessiste e di cattivo gusto riscritte sull'asfalto e chiedendo alle utenti di partecipare alla raccolta con le proprie esperienze. «Abbiamo usato le vostre parole per sensibilizzare sul tema e avviare una discussione di cui c'è bisogno da fin troppo tempo». E gridano a gran voce: «Le molestie non sono complimenti. Sono violenze». Il movimento italiano è ispirato a quello newyorkese (@catcallsofnyc) dove le frasi sentite per strada dalle ragazze, come «Hey bellissima, ti va un bicchiere?», oppure «Hey, ti do un passaggio io?» o ancora peggio «Tu si che mi daresti una svegliata stamattina!» sono scritte con dei gessi colorati sull’asfalto.