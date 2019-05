«Abbiamo chiesto un impegno solenne e concreto ai candidati delle prossime Europee 2019 sottoponendo alla loro attenzione il nostro Manifesto per la Vita e la Famiglia. E diversi candidati al Parlamento Europeo hanno promesso di rispettare quattro punti fermi nella loro azione politica per cambiare rotta, per cambiare il vento in Europa». A parlare Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia (che ha appena scatenato una bufera di polemiche dopo il maxi manifesto pro-life affisso a Roma) e del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona che hanno scelto la Giornata internazionale della Famiglia, che si celebra il 15 maggio, per l'annuncio. Ma quali sono i punti principali del Manifesto? «Abbiamo proposto», hanno spiegato Brandi e Coghe, «di contrastare in ogni modo la legalizzazione, la diffusione e l'agevolazione della pratica dell'utero in affitto, di far rispettare a ogni livello l'art 26/3 della Dudu (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ndr) perché i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, di impedire la sessualizzazione precoce dei bambini e degli adolescenti e di promuovere a livello comunitario l'istituzione di uno specifico fondo 'salva-famiglia' per la natalità e i nuclei familiari numerosi e/o in difficoltà con modalità e procedure comuni negli Stati membri». Tra i firmatari compaiono, tra gli altri, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Elisabetta Gardini sempre di Fdi, Olimpia Tarzia di Forza Italia, Sivia Sardone della Lega. Nessun candidato di sinistra.