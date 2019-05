Alla fine è successo quello che si temeva: anche il Senato dell'Alabama, dopo la Camera, ha approvato una legge choc sulla pelle delle donne, la più restrittiva d'America sull'aborto, vietandolo in tutti le circostanze, anche in caso di incesto o stupro. L'unica eccezione è concessa quando si tratta di salvaguardare la salute della madre. Il provvedimento è stato firmato dalla governatrice dell'Alabama, Kay Ivey: «Ho firmato. La legge afferma con forza l'idea che ogni vita è preziosa ed èun regalo di Dio», ha twittato Ivey. E con la sua approvazione si apre ora la battaglia legale, con le associazioni a difesa dei diritti delle donne che hanno già annunciato di voler dichiarare guerra alla misura. E lo scopo dei Repubblicani è proprio portare il caso fino alla Corte Suprema, per tentare di modificare le leggi federali sull’aborto. Nel testo di legge si paragona l’aborto alle più grandi atrocità della storia, come l’Olocausto: «Più di 50 milioni di bambini non sono nati negli Stati Uniti dalla sentenza Roe del 1973. Il numero è più di tre volte quello dei morti nei campi di concentramento tedeschi, delle purghe cinesi, dei gulag di Stalin, nei campi cambogiani e nel genocidio del Rwanda messi insieme». In tutto il Paese riesplode così la polemica, proiettando il tema dell'aborto al centro della campagna elettorale per la Casa Bianca. Con i candidati democratici che attaccano all'unisono la norma e assicurano che si batteranno per difendere i diritti delle donne davanti alla Corte Suprema.

PENA DI 99 ANNI DI CARCERE PER I MEDICI CHE LO PRATICANO

Staci Fox, presidente e CEO di Planned Parenthood Southeast aveva definito questa proposta di legge in Alabama «una condanna a morte per le donne». Perché oltre a vietare quasi totalmente l'interruzione volontaria di gravidanza, stabilirebbe che i medici che proveranno a praticare un’operazione del genere rischieranno di essere condannati a 10 anni di carcere; e a una pena di 99 anni se ne porteranno una a termine (sì, avete letto bene). Durante la discussione al Congresso dello stato, un comitato del Senato aveva aggiunto un emendamento che includeva la possibilità di aborto in caso di stupro o incesto, che però è stato stralciato.

LA LINEA DI TRUMP SULLA PELLE DELLE DONNE

Solo nell’ultimo anno, 16 dei 50 Stati americani hanno introdotto delle misure per restringere l’accesso all’aborto. L’ultimo è la Georgia, dove il 7 maggio è stata approvata una legge che vieta l’aborto quando è possibile rilevare il battito cardiaco del feto, cioè dopo le sei settimane di gravidanza. Quel che è assurdo è che molte donne in quello stadio non sanno nemmeno di essere incinte. Secondo il Guttmacher Institute, che analizza dati e politiche sulle interruzioni di gravidanza negli Usa, in 28 Stati americani, da quanto Donald Trump è presidente degli Stati Uniti, sono state introdotte leggi che impongono restrizioni sull'aborto e in 15 casi si tratta di divieti dopo le sei settimane.