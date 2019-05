LA CONSIGLIERA DEL PD ROMANO: «VERGOGNOSA OFFESA ALLE DONNE»

E intanto, c'era da aspettarselo, la politica si indigna. La consigliera del Pd capitolino Giulia Tempesta ha dichiarato in una nota di guardare «con sconcerto, in via Tiburtina i 250 mq di manifesto Pro Vita. Impossibile non vederlo, tanto meno non saperlo. Si tratta di una vergognosa offesa a tutte le donne e ai diritti conquistati dopo anni di battaglie civili. Lo gridiamo a gran voce da tempo, sono nuovamente sotto attacco la libertà e i diritti di tutti, faticosamente conquistati. Non sarà di certo questa ennesima e stupida provocazione a cancellarli. Tanto meno quanti, anche nelle aule istituzionali, danno sponda e fomentano tutto questo. La Sindaca Raggi si attivi subito per far rimuovere questo scempio, ancora una volta in violazione del regolamento del Comune sulle affissioni». Anche la deputata del Pd, Giuditta Pini, ha commentato il cartellone: «Questo manifesto è da stamattina a Roma e non verrà rimosso. Perché è un'affissione di ProVita, quelli del World Congress of Family e di Forza Nuova, gli amici del Ministro Fontana e di Salvini».