Seduta ad alta tensione per il Consiglio regionale della Toscana del 14 maggio. A un certo punto i lavori sono stati addirittura sospesi per alcuni minuti. Ad animare la giornata il movimento femminista "Non una di meno". Una ventina di giovani donne sono entrate in aula mentre l'assessore alla salute, Stefania Saccardi, stava rispondendo ad un'interrogazione. Intonando slogan come "Il vostro accordo non lo vogliamo, da tutta la Regione ve lo diciamo" le femministe hanno interrotto l'assessore sventolando mutande rosa.

L'ASSESSORA: «C'È VOLONTÀ DI NON COMPRENDERE»

In concreto le contestatrici hanno protestato per il finanziamento da parte della Regione Toscana di 195mila euro, ogni tre anni, ai movimenti pro-vita. Il comitato fiorentino di "Non una di meno" ha chiesto all'assessore di finanziare la contraccezione e i consultori pubblici e ha annunciato lo stato di agitazione finché l'accordo non sarà ritirato. Dopo qualche minuto le giovani hanno lasciato l'aula consentendo la ripresa dei lavori dell'assemblea. Secca la replica delle associazioni del forum toscano delle famiglie che si sono limitate a ribadire come «non ci siano mai state nei consultori, non ci andranno». Secca anche la replica di Stefania Saccardi, assessore regionale al Diritto alla salute: le femministe «vengono a manifestare tutti i giorni, c'è una non volontà di comprensione. Non abbiamo liquidato quasi nulla».