L'ennesima storia di violenza ai danni di una donna arriva dal pieno centro di Roma, dove un uomo ha picchiato e abusato di una donna in uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, a due passi da San Pietro. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 47 anni, senza fissa dimora, con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali. L'episodio è avvenuto tre notti fa e la vittima è una donna polacca di 50 anni senza fissa dimora. La violenza si sarebbe verificata nella corte interna di uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, luogo dove abitualmente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte. Per vincere la resistenza della vittima, il 47enne non ha esitato a colpire la donna con un tubo metallico e a ferirla con un coltello. Dopo essere stata medicata all'ospedale Santo Spirito, dove i sanitari le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni, la donna è stata accompagnata al Comando Stazione Carabinieri Roma San Pietro dove ha sporto denuncia dei fatti descrivendo minuziosamente il suo aggressore. Bloccato e portato in caserma, il 47enne è stato riconosciuto dalla vittima e, nel corso della perquisizione, trovato ancora in possesso del tubo metallico e del coltello con cui aveva ferito la donna, il cittadino romeno è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.

UN ALTRO STUPRO A MILANO: VITTIMA UNA 18ENNE

A Milano un ecuadoriano di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una connazionale 18enne. La violenza è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 aprile all'interno del parchetto di piazza Gasparri, in zona Comasina. I due avevano trascorso la serata in un locale con altri sei ssudamericani. La vittima, una ecuadoriana di 18 anni, era ubriaca e in difficoltà e, secondo l'accusa, l'uomo ha approfittato del suo stato di semi incoscienza per stuprarla. Le urla della ragazza sono state udite da una donna di 42 anni che ha assistito a parte della scena da una finestra e ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti il 21enne si è scagliato contro i poliziotti mentre la ragazza è stata accompagnata all'ospedale Niguarda priva di sensi. Il giorno successivo, quando si è svegliata, ha ricostruito parte della serata. La conferma dello stupro è avvenuta grazie alle analisi della clinica Mangiagalli. Il gip ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare (eseguita sabato pomeriggio dal commissariato Comasina) disponendo gli arresti domiciliari a casa della madre.