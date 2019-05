Se i loro diritti vengono calpestati, le donne non stanno più in silenzio. L'attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l'hashtag #SexStrike diventato subito virale, uno sciopero del sesso per protestare contro la durissima legge sull'aborto in Georgia. «I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l'autonomia del corpo». Una legge a dir poco restrittiva e ovviamente molto controversa perché vieta l'interruzione di gravidanza non appena si possa individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane. Il problema è che molte donne non si accorgono di essere incinta se non dopo nove settimane.

L'ASTINENZA SESSUALE COME ARMA POLITICA

L'ex attrice di Streghe ha quindi proposto alle donne di usare l'astinenza sessuale femminile come arma politica, rispolverando l'idea di Lisistrata, la protagonista della celebre commedia di Aristofane dove le donne negano il sesso ai loro mariti per mettere fine alla guerra del Peloponneso. Un'arma poi usata spesso nel corso della storia anche recente, soprattutto in vari Paesi africani, per protestare contro leader politici o rivendicare diritti civili e riforme. La proposta dell'attrice ha ricevuto in poche ore è stata ritwittata oltre 14 mila volte.