Berlinger per gran parte del film non mostra le violenze di Bundy ma ne riflette quell'immagine di 'bravo ragazzo' che gli permetteva di attirare le donne in trappola, spesso aiutandosi, indossando finti gessi o legandosi il braccio al collo per sembrare più indifeso. Thomas Harris ne ha tratto ispirazione per Il silenzio degli innocenti, nel modo di attirare le vittime utilizzato da Buffalo Bill, e per l'aiuto fornito di Lecter a Clarice Starling. Anche Bundy infatti fornì in carcere alcuni dettagli utili per la cattura di un altro spietato omicida seriale, Il killer di Green River, Gary Ridgway.

EFRON: «HO FATTO QUESTO FILM PER LE VITTIME»

Il suo processo finale in Florida, è stato il primo trasmesso in tv a livello nazionale (il serial killer decise, per salvarsi dalla sedia elettrica, di difendersi da solo: aveva studiato Giurisprudenza). Liz, forse l'unica donna verso cui Bundy ha provato amore (anche se mentre è in prigione mette incinta e sposa una vecchia fiamma che credeva in lui) ci ha messo anni a liberarsi dalla sua ombra. «Volevo fare questo film per le vittime (ricordate sui titoli di coda, ndr)», ha spiegato al Guardian Zac Efron. «Bundy è stato giustiziato ma solo dopo aver ucciso un numero imprecisato di donne che erano piene di potenziale, le cui storie non sono potute proseguire, e che non sono mai state raccontate. È disturbante come cultura essere qui ancora a guardare negli occhi di un killer, subire il fascino di un uomo brutale e senza valore».