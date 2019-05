Immaginate di avere in programma una serata in discoteca. E di leggere sul volantino dell'evento che potrete partecipare pagando solo un euro nel caso in cui indossaste un paio di tacchi alti. Mentre per tutte le altre biglietto a prezzo pieno. Come si sentireste? Vi arrabbiereste gridando al sessismo oppure non vi offendereste affatto?

LE POLEMICHE SULLA DISCOTECA RAVENNATE

È successo in un locale romagnolo, il Matilda a Marina di Ravenna, che ha fatto infuriare alcune donne dopo aver letto la promo sui social: «Omaggio donna valido solo indossando una calzatura con il tacco?», scrive un'utente su Facebook, «ma almeno vi rendete conto di quanto sia misogina e squallida la condizione che avete imposto? Sempre ammesso che questa cosa sia legale..le donne quindi dovrebbero mettere i tacchi per corrispondere a qualche ideale di femminilità insulso e probabilmente risalente al Medioevo?». Al commento è arrivata la risposta di un uomo, indignato da tanto femminismo: «Praticamente non pagate se venite con i tacchi e vi lamentate anche?! Mettetevi i tacchi e divertitevi, invece di presentarvi in discoteca con quelle cazzo di ballerine che sembrate delle balene con le scarpette da arrampicata» e altre offese poco eleganti sulle quali preferiamo glissare.