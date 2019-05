La chat tra Elisa Faggion e Nadir che si accordano per dire che la vittima era consenziente, riportate dal Corriere



Elisa: Nadir, c’è un problema grosso... è andata dallo psicologo, ha parlato di sabato e ora vogliono denunciarci perché era minorenne

Nadir: Lei ha sempre voluto

Elisa: Infatti era consenziente. Ora se ne esce che è stata violentata

Nadir: Vuole fregarci (...)

Elisa: Dice che è stata violentata. Lunedì il suo psicologo fa denuncia per violenza sessuale. Ha detto che non è stata capace di trattenersi...

Nadir: Ma non è vero! Può sempre ritirare

Elisa: No, non può. Secondo me non vuole (...) Per gelosia ci denuncia tutti.

Nadir: Lei lo ha fatto per gelosia, non perché l’abbiamo violentata

Elisa: Ha detto che sabato l’hai violentata anche tu

Nadir: Come io...

Elisa: Sì, anche tu le eri sopra

Nadir: sì, è successo, ma lei voleva

Elisa: Dice di no, che non voleva (...)

Nadir: Non voglio che una ragazza mi rovini la vita per un suo capriccio.

Elisa: Nemmeno io, porca vacca! Bastava dicesse no...

La chat di tra la vittima ed Elisa Faggion, che l'11 marzo cercava di convincerla a negare la violenza



La studentessa: Perché mi avete spinto a prendere la polvere bianca? Dopo io ho perso i sensi. Non ero consapevole

Elisa:(...) Bastava dicessi “no” a Zahir per la polvere bianca.

La studentessa: Avevo detto di no, tu mi hai preso per i capelli. E anche Zahir. Mi avete spinto con la testa (sul tavolo, per obbligarla ad assumere cocaina, ndr)

Elisa: Non ho sentito che hai detto no... Perché non dici la verità... che hai detto che avevi 19 anni e nessuno ti ha spinto a fare niente (...)

La studentessa: Sapevi che mi facevi male. Stavo morendo dal male. Non eravamo amiche? Ho detto basta... mi spingevo indietro

Elisa: Ma figurati se ti faccio del male intenzionalmente, perché avrei dovuto?

La studentessa: Perché eravamo tutti sotto la coca... La verità è questa. Anche te, dilla. Ormai, Elisa, parla.

Elisa: Volevi anche tu “giocare” con loro

La studentessa: Non volevo giocare con nessuno. Mi hai venduta per la coca.

Elisa: Ma non è vero... non ti ho venduta per niente, non sono quel tipo di persona, ti sbagli (...)

La studentessa: Mi avete mandata voi in camera, quello che ha fatto Zahir è impressionante (...) Mi stava violentando. E hai visto. Potevi stoppare la cosa... Hai sentito i miei “basta!”

Elisa: No, non avevo capito giuro... Ero “rinco” anch’io...